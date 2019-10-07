Москвичи полюбили еду из России

В столице за последние годы резко увеличились продажи товаров российских производителей. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе посещения центральной площадки фестиваля «Золотая осень» на Красной площади, передает агентство «Москва».

По его словам, в городе активно развивается торговая инфраструктура, количество магазинов за последние годы увеличилось на 80 процентов, появились цивилизованные рынки, посвященные сельскому хозяйству и фермерской продукции. Мэр Москвы отметил, что за последние годы количество продаваемых в столице товаров российских производителей резко увеличилось.

Собянин отметил, что количество импортного мяса уменьшилось в четыре раза, импортной рыбы — в два раза, в целом объем импорта снизился на 30 процентов. По его словам, все заполняется российскими производителями.

Фестиваль «Золотая осень» в 2019 году впервые проходит на Красной площади — это центральная площадка мероприятия, на которой работают 56 торговых шале. Фестиваль проходит с 4 по 13 октября и охватывает 1,5 тысячи площадок. Участники из регионов привезли 250 тонн продукции: больше 200 видов рыбы и морепродуктов, больше 100 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и больше 100 видов овощей и фруктов.