Москву заполонили снеговики

Первые снеговики начали появляться в Москве Подмосковье после прошедших накануне, 6 октября, осадков. Фотографии снежных фигур жители столичного региона публикуют в Instagram.

Так, один снеговичок, «наблюдающий» за многоэтажками, появился в московском районе Куркино . Его снимок опубликован в аккаунте пользователя zvyaginandrew.

Самого модного снеговика в регионе слепила жительница Подмосковья под ником sarra__west. На голову ему она надела розовую шляпу, а тело украсила четырьмя разноцветными пуговицами.

Пользователь 77chipollino77, несмотря на небольшой слой снега, сумел построить высокую фигуру из трех больших комков. Одна рука снеговика представляет собой засохшую ветку, а вторая — сачок красного цвета.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура, зарегистрированная метеостанцией ВДНХ, составила плюс 0,8 градуса. Накануне, 6 октября, в Москве и Подмосковье выпал снег.