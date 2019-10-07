Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву заполонили снеговики 

Мослента 4 часа назад
Москву заполонили снеговики
Фото: @tushino.ru
Первые снеговики начали появляться в Москве и Подмосковье после прошедших накануне, 6 октября, осадков. Фотографии снежных фигур жители столичного региона публикуют в Instagram.
Так, один снеговичок, «наблюдающий» за многоэтажками, появился в московском районе Куркино. Его снимок опубликован в аккаунте пользователя zvyaginandrew.
Самого модного снеговика в регионе слепила жительница Подмосковья под ником sarra__west. На голову ему она надела розовую шляпу, а тело украсила четырьмя разноцветными пуговицами.
Пользователь 77chipollino77, несмотря на небольшой слой снега, сумел построить высокую фигуру из трех больших комков. Одна рука снеговика представляет собой засохшую ветку, а вторая — сачок красного цвета.
Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура, зарегистрированная метеостанцией ВДНХ, составила плюс 0,8 градуса. Накануне, 6 октября, в Москве и Подмосковье выпал снег.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Мослента: последние новости
Москвичи полюбили еду из России Москвичи полюбили еду из России Московскую плитку покрыли плиткой Московскую плитку покрыли плиткой В Москве задуют опасные ветра В Москве задуют опасные ветра
Комментарии
Новости Москвы , Куркино , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву4
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа2
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке23
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву346
«Зеленский панически боится»
«Зеленский панически боится»25
Видео
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
00:45
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
Шоу-бизнес
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
00:29
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
Происшествия
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
04:48
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Политика
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение