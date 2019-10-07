Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На станциях МЦД устанавливают погодные модули 

Вечерняя Москва 1 час назад
На станциях МЦД устанавливают погодные модули
Фото: Пресс-Служба Комплекса Градостроительной Политики
На платформах станций первых двух Московских центральных диаметров начали устанавливать погодные модули, защищающие пассажиров от непогоды.
По словам начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, модули защитят пассажиров от снега, дождя и ветра.
— Высокопрочный каркас сделан из нержавеющей стали, некоторые его элементы будут цветов линий МЦД, — сказал Акимов.
Так, модули на платформах первого диаметра будут оранжевого цвета, на платформах второго — пурпурного оттенка.
— Всего к запуску МЦД на первых двух диаметрах будет установлен 231 погодный модуль, — отметил Андрей Акимов.
Сегодня инфраструктуру метро и железнодорожных станций активно готовят к запуску Московских центральных диаметров. В частности, обновляют покрытия платформ, устанавливают скамейки и стойки экстренного вызова.
Напомним, что первые два диаметра — МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" — должны запустить в конце 2019 года.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Вечерняя Москва: последние новости
Водопроводную сеть обновят на юге и юго-западе Москвы Водопроводную сеть обновят на юге и юго-западе Москвы Марат Хуснуллин: Четыре радиальные линии метро Москвы будут продлены Марат Хуснуллин: Четыре радиальные линии метро Москвы будут продлены Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Москве Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Акимов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым9
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина4
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»263
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть