На станциях МЦД устанавливают погодные модули

На платформах станций первых двух Московских центральных диаметров начали устанавливать погодные модули, защищающие пассажиров от непогоды.

По словам начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, модули защитят пассажиров от снега, дождя и ветра.

— Высокопрочный каркас сделан из нержавеющей стали, некоторые его элементы будут цветов линий МЦД, — сказал Акимов.

Так, модули на платформах первого диаметра будут оранжевого цвета, на платформах второго — пурпурного оттенка.

— Всего к запуску МЦД на первых двух диаметрах будет установлен 231 погодный модуль, — отметил Андрей Акимов.

Сегодня инфраструктуру метро и железнодорожных станций активно готовят к запуску Московских центральных диаметров. В частности, обновляют покрытия платформ, устанавливают скамейки и стойки экстренного вызова.

Напомним, что первые два диаметра — МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" — должны запустить в конце 2019 года.