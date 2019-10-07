В Москве появится Арт-квартал вместо Винзавода и Центра дизайна Artplay

Территорию вокруг Курского вокзала превратят в уникальный творческий квартал, пока единственный в России . Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального округа Москвы.

Место вокруг этого столичного вокзала давно стало ассоциироваться с творчеством, ведь именно здесь расположены знаменитые творческие кластеры: Центр современного искусства Винзавод и Центр дизайна Artplay. Благоустройство этой территории — давно назревший вопрос.

"В Москве в последние годы происходят глобальные преобразования городской среды. Москвичи и гости столицы уже оценили удобство благоустроенных набережных, пешеходных зон, а настало время совместно с экспертами создать уникальный Арт-Квартал, который станет местом притяжения для творческой и талантливой молодежи, москвичей и туристов", — отметил префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский. По его словам, развитие территории в единой визуальной концепции позволит создать самый крупный творческий район города, станет своеобразным городским центром образования в сфере искусства, площадкой для старт-апов и различных культурных инициатив.

Для реализации этой задумки открыт творческий конкурс, в котором смогут поучаствовать дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ. Конкурсы объявлены по двум направлениям — на благоустройство сквера на территории Арт Квартала (территория в районе Курского вокзала) и на уникальную для Москвы тему — разработку дизайн-кода Арт Квартала.

Конкурс пройдет до 20 ноября 2019 года при поддержке префектуры округа и Москомархитектуры.

Компетентно

Генеральный директор Центра дизайна Artplay Сергей Десятов : "Организация подобных творческих конкурсов и реализация их результатов будет важным шагом к созданию в Москве настоящего Арт Квартала, где не на словах, а на деле осуществляется участие профессионального сообщества в формировании городской среды".