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В Москве появится Арт-квартал вместо Винзавода и Центра дизайна Artplay 

Российская Газета + ещё 6 4 часа назад
В Москве появится Арт-квартал
Фото: РИА Новости
Территорию вокруг Курского вокзала превратят в уникальный творческий квартал, пока единственный в России. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального округа Москвы.
Место вокруг этого столичного вокзала давно стало ассоциироваться с творчеством, ведь именно здесь расположены знаменитые творческие кластеры: Центр современного искусства Винзавод и Центр дизайна Artplay. Благоустройство этой территории — давно назревший вопрос.
"В Москве в последние годы происходят глобальные преобразования городской среды. Москвичи и гости столицы уже оценили удобство благоустроенных набережных, пешеходных зон, а настало время совместно с экспертами создать уникальный Арт-Квартал, который станет местом притяжения для творческой и талантливой молодежи, москвичей и туристов", — отметил префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский. По его словам, развитие территории в единой визуальной концепции позволит создать самый крупный творческий район города, станет своеобразным городским центром образования в сфере искусства, площадкой для старт-апов и различных культурных инициатив.
Для реализации этой задумки открыт творческий конкурс, в котором смогут поучаствовать дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ. Конкурсы объявлены по двум направлениям — на благоустройство сквера на территории Арт Квартала (территория в районе Курского вокзала) и на уникальную для Москвы тему — разработку дизайн-кода Арт Квартала.
Конкурс пройдет до 20 ноября 2019 года при поддержке префектуры округа и Москомархитектуры.

Компетентно

Генеральный директор Центра дизайна Artplay Сергей Десятов: "Организация подобных творческих конкурсов и реализация их результатов будет важным шагом к созданию в Москве настоящего Арт Квартала, где не на словах, а на деле осуществляется участие профессионального сообщества в формировании городской среды".
Президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко: "Вопрос благоустройства района, наверное, один из самых актуальных на протяжении всей нашей многолетней деятельности. В результате конкурса мы надеемся найти необычные, запоминающиеся и в то же время функциональные решения, которые позволят создать уникальный, комфортный и яркий образ первого в России Арт Квартала".
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Новости Москвы , Владимир Говердовский , Софья Троценко , Сергей Десятов
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