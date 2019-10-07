Померанцевую оранжерею в Нескучном саду реконструируют

Померанцевая оранжерея в Нескучном саду будет реконструирована, в настоящий момент ведется разработка проекта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«В настоящий момент мы с коллегами из департамента культурного наследия продумываем варианты реконструкции оранжереи. Без сомнения, у этого объекта огромный потенциал, и после восстановления здания Нескучный сад получит новый центр притяжения, который украсит весь парк. Кроме того, прилегающую территорию также обязательно приведут в порядок. По словам мэра Сергея Собянина, всего с начала года в городе отреставрировали 1,3 тыс. культурных объектов, и в планах сделать в разы больше», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Как уточняется, проект реконструкции предполагает максимальное воссоздание исторического облика здания, в частности, будут восстановлены прозрачные крыши и фасады, а также адаптацию оранжереи и прилегающей территории к современному использованию.

Оранжерея располагается по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 66.