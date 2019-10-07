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Московскую плитку покрыли плиткой 

Мослента 4 часа назад
Московскую плитку покрыли плиткой
Фото: @WildWildMoscow
В Москве заметили плитку, покрытую другой плиткой. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
«Революция благоустройства — плитка на плитке», — говорится в комментарии к публикации.
Пользователи сети постарались объяснить такое решение. По мнению Mister Pirozhok, это «плановая замена летней плитки на зимнюю». Комментатор Вален предположил, что таким образом можно будет определить возраст города. «Как дерево кольцами, так Москва плиткой», — написал он. Некоторые пользователи отметили, что плитка — это «культурный слой».
В сентябре заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что тротуарную плитку в Москве перекладывают тогда, когда в ней обнаруживается брак. По словам чиновника, проекты по благоустройству города могут иногда получать нерадивые компании, которые укладывают бракованную плитку.
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