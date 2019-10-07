Московскую плитку покрыли плиткой

Москве заметили плитку, покрытую другой плиткой. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Революция благоустройства — плитка на плитке», — говорится в комментарии к публикации.

Пользователи сети постарались объяснить такое решение. По мнению Mister Pirozhok, это «плановая замена летней плитки на зимнюю». Комментатор Вален предположил, что таким образом можно будет определить возраст города. «Как дерево кольцами, так Москва плиткой», — написал он. Некоторые пользователи отметили, что плитка — это «культурный слой».