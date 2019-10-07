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Москвичи назовут свои любимые городские фестивали 

Mos.ru + ещё 1 4 часа назад
Москвичи назовут свои любимые городские фестивали
Фото: Mos.ru
За последние годы фестивали стали одной из визитных карточек столицы.
Участники проекта «Активный гражданин» выразят свое отношение к городским фестивалям. Голосование состоит из двух вопросов. Сначала москвичи ответят, устраивает ли их график проведения мероприятий, а затем выберут фестивали, которые нравятся им больше всего.
Среди предложенных вариантов — «Путешествие в Рождество», «Московская масленица», «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна A Capella», «Николин день», «Рыбная неделя», «Круг света». Кроме того, в список вошли «Времена и эпохи», «Цветочный джем», фестиваль фейерверков, «Золотая осень», праздничные мероприятия ко Дню города, а также ко Дню народного единства. Участники проекта смогут выбрать до пяти вариантов ответа.
Фестивали стали одной из визитных карточек столицы. Зимой москвичей и гостей города ждет «Путешествие в Рождество», затем — «Московская весна A Cappella», летом — «Цветочный джем», следом — «Круг света», «Золотая осень» и другие уличные праздники. Благодаря этому можно круглогодично посещать интересные тематические городские мероприятия и планировать поездки в Москву в любое время.
Проект «Активный гражданин» — онлайн-площадку для проведения голосований среди москвичей — запустили в 2014 году. С тех пор горожане приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.
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