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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Мэр подвел итоги благоустройства в Москве
Фото: Официальная Страница Сергея Собянина «ВКонтакте»
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства столичных улиц в своем личном блоге.
— Завершен очередной сезон благоустройства. В этом году работы охватили почти 4 тысячи улиц, парков, дворов и других городских территорий, — уточнил Собянин.
Так, основная часть работ выполнялась за пределами Садового кольца. В центре города также привели в порядок несколько улиц, которые по каким-либо причинам не вошли в программу прошлых лет. Среди них была и Осторженка, на которой появились широкие мощеные тротуары, новые фонари в историческом стиле, безопасные сходы с тротуаров, а также парковочные карманы для автомобилей.
Помимо этого в скором времени здесь установят новые урны и лавочки, которые уже заказаны.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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