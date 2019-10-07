Мэр подвел итоги благоустройства в Москве

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Москве

— Завершен очередной сезон благоустройства. В этом году работы охватили почти 4 тысячи улиц, парков, дворов и других городских территорий, — уточнил Собянин.

Так, основная часть работ выполнялась за пределами Садового кольца. В центре города также привели в порядок несколько улиц, которые по каким-либо причинам не вошли в программу прошлых лет. Среди них была и Осторженка, на которой появились широкие мощеные тротуары, новые фонари в историческом стиле, безопасные сходы с тротуаров, а также парковочные карманы для автомобилей.

Помимо этого в скором времени здесь установят новые урны и лавочки, которые уже заказаны.