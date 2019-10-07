В метро появилась посвященная промышленности «Тройка»

В метро появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности

В столичном метрополитене появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

Тематические проездные выпущены тиражом 10 тыс. экземпляров. Они выполнены в красно-синем цвете.

День московской промышленности был учреждён в 2017 году. Дата празднования — 7 октября, поскольку в этот день в 2015-м приняли закон «О промышленной политике города Москвы».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.