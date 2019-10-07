Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В метро появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
В метро появилась посвященная промышленности «Тройка»
Фото: РИА Новости
В столичном метрополитене появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.
Тематические проездные выпущены тиражом 10 тыс. экземпляров. Они выполнены в красно-синем цвете.
День московской промышленности был учреждён в 2017 году. Дата празднования — 7 октября, поскольку в этот день в 2015-м приняли закон «О промышленной политике города Москвы».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
RT на русском: последние новости
В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2 — 3 ноября в Петербурге Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2 — 3 ноября в Петербурге В Москве из-за полумарафона перекроют ряд улиц В Москве из-за полумарафона перекроют ряд улиц
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского103
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест12
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии101
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН11
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным27
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение