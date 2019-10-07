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Водопровод реконструируют в районах Котловка и Нагорный 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
В двух районах реконструируют водопровод
Фото: depositphotos/andrei_77
Водопроводную сеть реконструируют в столичных районах Котловка и Нагорный. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомстройинвеста.
Как отметили в ведомстве, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы во главе с Сергеем Собяниным одобрила проект реконструкции водопровода в районе дома № 7 в Электролитном проезде.
По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, работы пройдут на участке длиной около 500 метров, который отличается высокой степенью износа. Модернизация повысит срок службы водопровода, снизит риск аварий и улучшит качество водоснабжения, пояснила Пятова.
Уточняется, что глубина заложения водопроводной сети варьируется от 2,38 метра до 6,14 метра. Работы планируют проводить закрытым способом, который называют методом микротоннелирования.
Финансировать реконструкцию водопровода будут за счет инвестора — АО "Мосводоканал". Проект вынесут на публичные слушания, добавили в Москомстройинвесте.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства магистрального водопровода от деревни Сосенки до городского округа Троицк со строительством регулирующих узлов "Станиславль" и "Красная Пахра".
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосводоканал
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