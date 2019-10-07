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Для резидентов четырех районов ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений 

Mos.ru + ещё 5 4 часа назад
В ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений
Фото: mos.ru. Максим Денисов
Это позволит оставлять автомобили на границах между разными районами.
Для жителей районов Арбат, Хамовники, Пресненский и Тверской расширили зону действия резидентных парковочных разрешений.
«Граница между районами нередко пролегает по одной и той же улице. Так, например, четная сторона улицы может относиться к одному району, а нечетная — к другому. Мы получили обращения от жителей, проживающих на границах двух районов, а также от муниципальных депутатов с просьбами помочь разрешить эту ситуацию. Теперь для удобства горожан зона действия их резидентных разрешений расширена, на ряде таких пограничных улиц парковка стала доступной для обоих районов», — отметили сотрудники портала «Московский паркинг».
Теперь резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои автомобили на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков.
Кроме того, обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны жителям Пресненского района и резидентам Арбата. Также жители районов Арбат и Хамовники могут парковаться по обеим сторонам Смоленской улицы.
Парковочное разрешение резидента дает возможность бесплатно оставлять автомобиль неподалеку от дома в районе платной парковки с 20:00 до 08:00. Чтобы парковаться круглосуточно, потребуется внести плату в размере трех тысяч рублей за год, шести тысяч за два года или девяти тысяч за три года.
Получить такое разрешение в районе платной парковки могут собственники жилого помещения, люди, имеющие постоянную регистрацию в жилом помещении, а также наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания. Последние могут получить разрешение только на срок действия регистрации. На одну квартиру выдается не более двух разрешений. Подробно ознакомиться с правилами выдачи парковочных разрешений можно на сайте «Московский паркинг».
Подробнее узнать о том, как получить разрешение на парковку, можно здесь.
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