В ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений

Для резидентов четырех районов ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений

Это позволит оставлять автомобили на границах между разными районами.

Для жителей районов Арбат, Хамовники, Пресненский и Тверской расширили зону действия резидентных парковочных разрешений.

«Граница между районами нередко пролегает по одной и той же улице. Так, например, четная сторона улицы может относиться к одному району, а нечетная — к другому. Мы получили обращения от жителей, проживающих на границах двух районов, а также от муниципальных депутатов с просьбами помочь разрешить эту ситуацию. Теперь для удобства горожан зона действия их резидентных разрешений расширена, на ряде таких пограничных улиц парковка стала доступной для обоих районов», — отметили сотрудники портала «Московский паркинг».

Теперь резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои автомобили на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков.

Кроме того, обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны жителям Пресненского района и резидентам Арбата. Также жители районов Арбат и Хамовники могут парковаться по обеим сторонам Смоленской улицы.

Парковочное разрешение резидента дает возможность бесплатно оставлять автомобиль неподалеку от дома в районе платной парковки с 20:00 до 08:00. Чтобы парковаться круглосуточно, потребуется внести плату в размере трех тысяч рублей за год, шести тысяч за два года или девяти тысяч за три года.

Получить такое разрешение в районе платной парковки могут собственники жилого помещения, люди, имеющие постоянную регистрацию в жилом помещении, а также наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания. Последние могут получить разрешение только на срок действия регистрации. На одну квартиру выдается не более двух разрешений. Подробно ознакомиться с правилами выдачи парковочных разрешений можно на сайте «Московский паркинг».