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Москва перейдет на автоматическую подачу тепла в зависимости от погоды 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Столица перейдет на «умное» отопление
Фото: РИА Новости
Москва в течение пяти лет перейдет на автоматическую систему регулирования подачи тепла в каждом отдельном доме в зависимости от погодных условий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в настоящее время, чтобы повысить или понизить подачу теплоносителями на один градус, нужно около четырех часов, поэтому сейчас регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий еще нельзя.
"Сказать о том, что если ночью будет минус пять, а днём плюс пять, то невозможно за час сделать такие изменения. Мы говорим о цифровизации, наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые сами внутри здания системы управления подачи ресурсов будут регулировать температуру в доме, и соответственно — подавать сигнал, чтобы ТЭЦ меньше грели в зависимости от температуры наружного воздуха", — сказал Бирюков.
Он отметил, что Москва может полностью перейти на эту систему в течение 5 лет.
"Думаю, что в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учётом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контракту жизненного цикла", — сказал Бирюков.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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