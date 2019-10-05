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Элементы станций МЦД-1 покрасят в цвет физалиса 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Элементы станций МЦД-1 покрасят в цвет физалиса
Фото: пресс-служба ЦППК
Элементы станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) окрасят в цвет физалиса (оранжевый). Это касается кассовых окон, погодных модулей, зданий и других объектов, сообщает пресс-служба ЦППК.
Цветовые элементы интегрируют в пассажирскую навигацию на станциях. Это позволит визуально выделить станции от Лобни до Одинцова. Работы завершат к запуску диаметра.
Торцы платформ и другие элементы на платформах ряда станций МЦД-2 окрасят в цвет фуксии (розовый) — основного цвета диаметра, соединяющего Нахабино и Подольск.
Сейчас на остановочных пунктах ремонтируют кассы, устанавливают погодные модули, на платформы наносят светящиеся полосы безопасности, строят удобные сходы и обновляют элементы навигации.
В поездах "Иволга" на МЦД можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".
В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов.
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Новости Москвы , Лобня
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