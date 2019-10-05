Столичное метро увеличат еще на 7 станций

Московское метро увеличат еще на 7 станций

Метро Москвы продолжает расширяться. На этот раз строители продлят четыре существующие радиальные линии. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Столичную подземку расширят на 17 километров, или семь станций. Строители продлят Сокольническую ветку дальше в Новую Москву, до станции «Потапово». Также на Арбатско-Покровской ветке после «Щелковской» построят станцию «Гольяново», а Солнцевский радиус дойдет до Внукова . Кроме того, начались работы на Люблинско-Дмитровской линии, «салатовую» ветку продлят до поселка Северный.

Благодаря семи новым станциям метро станет ближе к 1,2 миллиона жителей девяти столичных районов.

В 2019 году в Москве построено 18 километров линий, восемь станций и депо. Хуснуллин также привел данные за последние восемь лет: с учетом МЦК построено 137 километров линий, 73 станции и девять депо.

До конца 2019 года планируется достроить второй участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской».