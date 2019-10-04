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Выставка «Час потехи» откроется в Историческом музее 10 октября 

RT на русском 2 часа назад
Выставка «Час потехи» откроется в Историческом музее
Фото: РИА Новости
Выставка «Час потехи» начнёт работу в Государственном Историческом музее 10 октября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Она расскажет о праздниках, потехах и массовых гуляниях в России с XVII века до начала XX века.
Можно будет увидеть около 400 предметов, в том числе карнавальные сани императрицы Екатерины II.
Среди других экспонатов — посуда, коллекция праздничных народных костюмов и головных уборов регионов России.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что выставка «На страже границ Боспора» откроется 22 октября в Историко-археологическом музее в Керчи.
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Новости Москвы , газета "Аргументы недели"
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