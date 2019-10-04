В московском метро появятся автоматы с подогревом

Столичные власти закупят для метро новые терминалы по продаже билетов. Максимальная цена контракта за одну тысячу аппаратов составляет 1,75 миллиарда рублей, сообщается на сайте закупок.
Согласно техзаданию, половина устройств будет с подогревом — такие автоматы работают при температуре от минус 35 градусов до плюс 50 градусов. Аппараты будут принимать оплату контактными и бесконтактными картами, а также мобильными телефонами через QR-код.
В сентябре на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что к открытию Московских центральных диаметров (МЦД) появятся дополнительные автоматы по продаже билетов. Отмечалось также, что число автоматов увеличится на станциях «Деловой центр» Большой кольцевой линии, «Войковская», «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Текстильщики», «Тушинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Международная» и «Выставочная».