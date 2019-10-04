Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку «Город: детали»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города на выставку под названием «Город: детали», которая проходит на ВДНХ. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

Градоначальник отметил, что дизайнеры и архитекторы представят, как могут выглядеть улицы, скверы, детские и спортивные площадки и многие дргуие объекты. Гости выставки смогут проголосовать за наиболее понравившиеся проекты.

— Приходите всей семьей. Там будут развлечения для детей, концерты, фудкорты — в общем, прогулка по небольшому городу будущего, — подытожил мэр.

Напомним, выставка «Город: детали» открылась 3 октября и продлится до 5 октября включительно. Участники представят свои решения по улучшению городской среды. Отмечается, что многие из них ориентированы на молодежную аудиторию.