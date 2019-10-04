В Москве проводят тендер на мониторинг города дронами

Московские власти проводят тендер на мониторинг города дронами

Департамент информационных технологий Москвы проводит тендер на услуги по видеомониторингу столицы с помощью беспилотников.

Оказание услуг по видеомониторингу объектов в городе Москве для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений с использованием беспилотных летательных аппаратов в 2019 — 2020 годах, — определяет задание ведомства извещение на сайте госзакупок.

В качестве уполномоченного органа по конкурсу заявлен Департамент Москвы по конкурентной политике. На дроны планируется потратить из столичного бюджета 60 млн рублей. Срок оказания услуг определён как 372 календарных дня с момента объявления тендера. Чиновники требуют от потенциального исполнителя, чтобы беспилотники обязательно были вертолётного типа. Компания-победитель конкурса кроме техники должна будет предоставить специалистов для обслуживания дронов.

Подача заявок по конкурсу завершится 23 октября.