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Мотофристайл и салют пройдут в столице 5 октября 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Мотофристайл и салют пройдут в столице 5 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в субботу, 5 октября, в рамках закрытия мотосезона пройдут мотофристайл, конкурсы, салют и концерты, говорится на сайте клуба "Ночные волки".
"5 октября в Москве участников и гостей традиционного закрытия мотосезона — 2019 от "Ночных волков" ждет праздничный мотопробег по городу, шоу спецэффектов и фирменный салют от команды "Байк-Центра", выступление групп "Ария" и "Запрещенные барабанщики", стантрайдинг и мотофристайл, различные мотоконкурсы и многое другое", — говорится в сообщении.
Как отмечается, мероприятие начнется в 13:00.
После сбора колонны в байк-центре на улице Нижние Мнёвники пройдет награждение "Русская верста", там же будет организована полевая кухня. В 15:00 колонна отправится в Парк Горького, где зрителей ждет праздничная программа. Там выступят лучшие стантрайдеров города, пройдет выставка сказочной техники и эксклюзивных мотоциклов, в том числе разработки различных вариантов серийного русского мотоцикла.
В 22:00 гостей ждет салют "Байк-Центра" и шоу спецэффектов.
21 сентября в столице прошел мотопарад, в котором приняли участие 3,5 тысячи байкеров. Участники осеннего мотофестиваля собирались на проспекте Академика Сахарова. Колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Возглавило заезд одно из мотосообществ, очередность движения мотоклубов определил жребий.
Байкеры соблюдали правила дорожного движения и не допустили ни одного ДТП. На всем маршруте колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по столице.
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Новости Москвы , Ночные волки , ГИБДД
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