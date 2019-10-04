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Москвич пожаловался на «лифт-убийцу» 

Мослента 1 час назад
Житель столицы рассказал об опасном для передвижения лифте, расположенном в одном из жилых домов города. Соответствующий пост с тегом #лифты-убийцы появился в пятницу, 4 октября, на портале Pikabu.
На кадрах размещенного в сети ролика видно, как лифт начинает опускаться с седьмого этажа на первый, при этом обе его створки находятся на одной стороне и оставляют, таким образом, открытым целый проем.
«Как так можно проектировать лифт, чтобы две половинки двери лифта могли вот так сами по себе функционировать, и никаких датчиков защиты не предусмотрено», — отметил автор поста. Где именно было снято видео, не уточняется.
Пользователи обсудили публикацию в комментариях. «Датчик там есть, контакт, и он как раз на той створке, которая закрыта», — указал один из них. «Сломались датчики, а обслуживающая организация их просто вырубила, пока новые не пришли. Грубейшее нарушение», — предположил другой. «Я думал, еще и остановится на полпути», — высказался третий.
5 августа житель столицы обратил внимание на необычное архитектурное решение одного из московских храмов. На размещенном в сети кадре видна церковь, в конструкции которой присутствует лифт. «Очевидно же, что лифт для вознесения», — пошутил один из комментаторов.
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