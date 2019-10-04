Новую схему движения ввели в трех округах города

Новую схему движения ввели в Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном округах, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Из-за строительства Кожуховской линии метро до 5 марта перекрыли движение в проезде Энтузиастов в районе пересечения с Дангауэровским путепроводом.

До 15 ноября будет осуществляться поэтапное занятие одной полосы на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до дома 11. Там идет реконструкция инженерных сетей.

До 23 октября круглосуточно ограничено движение на на трех участках улицы Обручева: возле дома 6, от дома 18 до дома 20 и от дома 24 до дома 26б. Это связано с реконструкцией Обручевского канала.