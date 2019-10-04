В Третьяковке усилят меры безопасности

Третьяковка обеспечит безопасность экспонатов Московской биеннале

Третьяковская галерея приложит максимум усилий для обеспечения безопасности экспонатов-участников VIII Московской международной биеннале современного искусства, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова

VIII Московская международная биеннале современного искусства пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года. Основной ее проект, чьим куратором выступил Дмитрий Черняков , представят в Третьяковской галерее.

"В здании выставочного пространства установлена противопожарная сигнализация. Мы делаем все, что обеспечить максимальную безопасность экспонатов этой выставки, и в первую очередь, конечно, экспонатов из музея Альбертина. Обеспечиваем всей необходимой, в соответствии с инструкцией, системой", — рассказала Трегулова на пресс-конференции.

В Основном проекте 8-й Московской биеннале — более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Aзербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция. Впервые партнёром Московской биеннале стал один из ведущих мировых музеев — Альбертина (Вена, Австрия). Из коллекции музея приедут шедевры 11 художников XX века.