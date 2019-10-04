В Москве открылся фестиваль «Золотая осень»

Сегодня в столице открылся фестиваль «Золотая осень». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«4 октября в столице стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень». Целых 10 дней более чем на 1,5 тыс. площадок гости смогут выбирать самые вкусные и разнообразные фермерские продукты со всей России. А на 14 фестивальных площадках «Московских сезонов» в центре и округах столицы посетителей ждет и увлекательная культурная программа: кулинарные шоу и мастер-классы, спектакли и концерты, лекции по истории и подвижные игры», — сказали в оргкомитете.

Отмечается, что для украшения площадки на Красной площади было использовано 200 деревьев, более 5 тыс. цветущих растений и 3 тыс. блоков сена и соломы.