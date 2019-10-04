Москву парализуют пробки

Из-за погоды и количества машин движение на дорогах Москвы в пятницу, 4 октября, может осложниться. В вечерние часы пик ожидается загруженность до 8-9 баллов, сообщили в Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По данным ЦОДД, ожидаются затруднения в сторону области, начиная с 15:00, когда многие жители столицы уезжают из города на выходные. Кроме того, москвичей предупредили о возможном увеличении количества мелких ДТП по невнимательности.

Пробки ожидаются на МКАД, ТТК и вылетных магистралях в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

Водителей попросили быть внимательнее в условиях плохой видимости, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В вечерний час рекомендуется пользоваться городским транспортом, а поездки на личных авто отложить на более позднее время — после 20:00.