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Новая городская традиция: в честь новорожденных в Москве высадили липы 

Mos.ru + ещё 1 34 минуты назад
Деревья в Москве назвали именами новорожденных
Фото: Mos.ru
В Битцевском лесу появилось 30 именных лип, названных в честь новорожденных детей. Деревья высадили в рамках проекта «Наше дерево».
«Этой осенью более 2,3 тысячи семей, в которых родились дети в этом году, принимают участие в акции. Участки для высадки именных деревьев выбраны в 27 парках. Можно сказать, что сегодня мы заложили новую городскую традицию, — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Москвичи высаживают крупномеры — 10–15-летние саженцы с комом. Весь необходимый инвентарь выдают на месте. Родители мальчиков чаще выбирают для посадки липу, дуб и сосну, а девочек — липу и иву. Всем желающим помогают опытные специалисты.
«“Наше дерево” — новый семейный проект, который не только поможет сделать Москву лучше, но и станет символичным для горожан, которые примут в нем участие. И самое главное, что присоединиться к этому проекту можно очень легко — онлайн. Достаточно подать заявку на портале mos.ru, выбрать сорт дерева и площадку. Мы уже начали получать заявки на следующий год», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Куратор проекта «Наше дерево» в Департаменте информационных технологий Антон Дьяченко напомнил, что подать заявку на высадку именного дерева можно на портале mos.ru в течение трех лет с момента рождения ребенка. На следующий год зарезервировано более 850 деревьев.
«Наше дерево»: в Битцевском лесу высадят первые 30 именных лип В честь новорожденных горожан: в столичных лесопарках этой осенью высадят более 2300 именных деревьев «Наше дерево»: москвичи подали более двух тысяч заявок для высадки именных саженцев «Наше дерево»: в Москве стартует новая семейно-экологическая программа
Именные деревья также появятся в Тропаревском лесопарке, парках «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», заказнике «Долина реки Сетунь», а также в Москворецком, Измайловском парках и других. Впечатлением о проекте поделились жители столицы, которые посадили липу в честь рождения дочери в Битцевском лесу.
«Именное дерево — это очень интересно. Мы живем здесь недалеко и часто гуляем в этом парке. Поэтому нам будет приятно приходить сюда, вспоминать об этом дне. Будем смотреть, как растет наше дерево», — рассказали они.
Проект «Наше дерево» стартовал полгода назад. На 27 площадках в лесопарках Москвы появится свыше 2,3 тысячи именных саженцев. Среди них молодые дубы (около 450 деревьев), сосны (около 390 деревьев), ивы (более 260 деревьев) и клены (около 230 деревьев). Кроме того, на природных территориях появятся яблони, ели, груши и рябины.
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Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Эдуард Лысенко , Правительство Москвы , Mos.ru
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