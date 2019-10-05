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В Москве задуют опасные ветра 

Мослента + ещё 9 2 часа назад
В Москве задуют опасные ветра
Фото: ТАСС
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение на территории столицы будет действовать с 9:00 воскресенья, 6 октября, до 9:00 понедельника, 7 октября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. При этом воздух в городе прогреется всего до плюс 3-5 градусов, также ожидается дождь и мокрый снег.
Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в московский регион придут ноябрьские холода. Как отмечали метеорологи, это связано с тем, что столицу накрыл холодный атмосферный фронт.
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Новости Москвы , Погода , "Желтый" уровень опасности
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