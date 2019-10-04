Метро и МЦД объединили на карте

Схему метро с пересадкой на МЦД разместили в столичной подземке

Первые совмещенные схемы метро и Московских центральных диаметров (МЦД) появились в столичной подземке. Пока их можно увидеть в тематическом поезде, посвященном проекту диаметров, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

"Первые совмещенные схемы метро с линиями МЦД-1 и МЦД-2 появились в тематическом поезде, посвященном проекту Московских центральных диаметров. Пассажиры тематического поезда смогут увидеть, как будут расположены линии первых двух сквозных маршрутов, узнать о новых пересадках с метро и МЦК на диаметры и построить новые альтернативные маршруты, которыми будут пользоваться после запуска проекта", — говорится в сообщении.

На схеме метро МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" обозначены своими фирменными цветами — физалис и фуксия.

Ранее схема была размещена на страничке раздела МЦД на сайте метро. Чтобы сделать ее максимально понятной и полезной, был открыт сбор предложений от пассажиров по ее доработке. За две недели получено более 100 обращений, часть из которых учли при создании промо-схемы. Например, была добавлена станция МЦД-2 "Покровское-Стрешнево", которая в будущем будет заменена на "Щукинскую".

Тематический поезд, посвященный проекту МЦД, запустили 4 июля. Он состоит из пяти сдвоенных вагонов, которые внутри и снаружи оформлены в цвета каждого из пяти диаметров и рассказывают подробнее об этом маршруте: о количестве станций и пересадок, о новом подвижном составе и о разгрузке отдельных линий метро после запуска МЦД.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. Уже с началом работы первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.