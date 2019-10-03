Москвичи смогут получить СНИЛС онлайн

Жители района Лефортово смогут получить СНИЛС онлайн

Возможность оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) онлайн появилась во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в офисе района Лефортово. Ранее услуга «СНИЛС онлайн» предоставлялась только в 22 центрах госуслуг столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь при первичной регистрации в системе Пенсионного фонда России заявитель может получить электронное или бумажное уведомление, где указан его страховой номер. Для оформления необходимо предоставить паспорт, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.

— Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения, — добавила исполняющая обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы по развитию государственных услуг Татьяна Порецкова. — При этом держателям карт старого образца менять их не придется, карта останется действительной.

Напомним, страховой номер индивидуального лицевого счета уникален и выдается человеку один раз. На этот счет поступают все взносы, которые работодатели перечисляют для формирования пенсии сотрудника. Кроме того, в системе пенсионного страхования содержится информация о трудовом стаже работника, которая необходима в дальнейшем при назначении пенсионных выплат.

Кроме центров «Мои документы» СНИЛС можно оформить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу или портал госуслуг.

Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Лефортово находится по адресу: проезд завода «Серп и Молот», дом 10. Он работает семь дней в неделю с 8.00 до 20.00 без перерывов на обед.