Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители района Лефортово смогут получить СНИЛС онлайн 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Москвичи смогут получить СНИЛС онлайн
Фото: РИА Новости
Возможность оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) онлайн появилась во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в офисе района Лефортово. Ранее услуга «СНИЛС онлайн» предоставлялась только в 22 центрах госуслуг столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Теперь при первичной регистрации в системе Пенсионного фонда России заявитель может получить электронное или бумажное уведомление, где указан его страховой номер. Для оформления необходимо предоставить паспорт, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.
— Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения, — добавила исполняющая обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы по развитию государственных услуг Татьяна Порецкова. — При этом держателям карт старого образца менять их не придется, карта останется действительной.
Напомним, страховой номер индивидуального лицевого счета уникален и выдается человеку один раз. На этот счет поступают все взносы, которые работодатели перечисляют для формирования пенсии сотрудника. Кроме того, в системе пенсионного страхования содержится информация о трудовом стаже работника, которая необходима в дальнейшем при назначении пенсионных выплат.
Кроме центров «Мои документы» СНИЛС можно оформить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу или портал госуслуг.
Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Лефортово находится по адресу: проезд завода «Серп и Молот», дом 10. Он работает семь дней в неделю с 8.00 до 20.00 без перерывов на обед.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Управа района Лефортово: последние новости
В ЮВАО обозначили район с самыми доступными съёмными комнатами В ЮВАО обозначили район с самыми доступными съёмными комнатами Люди с ограниченными возможностями здоровья из района Лефортово побывали в музее телефона Люди с ограниченными возможностями здоровья из района Лефортово побывали в музее телефона В библиотеке на Красноказарменной представили серию книг «Давай познакомимся» В библиотеке на Красноказарменной представили серию книг «Давай познакомимся»
Комментарии
Новости Москвы , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно51
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов356
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал253
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым4
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию492
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение