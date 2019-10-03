Собянин поздравил Московскую область с 90‑летием

«Сердечно поздравляю с днем рождения Московской области. Трудно не заметить те перемены, которые происходят в Московской области. Преображаются города, создаются новые инфраструктурные проекты, развивается социальная сфера. Мы, москвичи, кровно заинтересованы, чтобы Московский регион развивался. У нас одна судьба, и это не фигура речи, это судьба миллионов людей во многих поколениях, переплетенная настолько тесно, что разорвать ее невозможно», — сказал Собянин.

Он отметил, что жители Москвы ездят в Подмосковье на дачи, происходит серьезный трудовой и учебный обмен.

«Нам очень важно каждый шаг сверять друг с другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона. Я бы хотел сказать слова глубокой признательностью Андрею Юрьевичу. У нас сложились теплые, дружеские отношения, которые позволяют решать многие накопившиеся проблемы. Поздравляю жителей Москвы и Московской области с нашим общим праздником — днем рождения Московской области», — заключил Собянин.

Московская область была образована в 1929 году.