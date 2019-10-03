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Собянин поздравил Московскую область с 90‑летием 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Собянин поздравил Московскую область с 90‑летием
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного концерта в честь юбилея Московской области поздравил регион с 90-летием и отметил, что столица и Подмосковье тесно связаны друг с другом.
В четверг в доме правительства Подмосковья проходит торжественный концерт в честь юбилея региона. В нем участвуют Игорь Бутман, Нонна Гришаева, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян. Также на мероприятии выступят лауреаты международных конкурсов и телепроектов. Торжество началось с внесения в зал флага Московской области и исполнения гимна России.
«Сердечно поздравляю с днем рождения Московской области. Трудно не заметить те перемены, которые происходят в Московской области. Преображаются города, создаются новые инфраструктурные проекты, развивается социальная сфера. Мы, москвичи, кровно заинтересованы, чтобы Московский регион развивался. У нас одна судьба, и это не фигура речи, это судьба миллионов людей во многих поколениях, переплетенная настолько тесно, что разорвать ее невозможно», — сказал Собянин.
Он отметил, что жители Москвы ездят в Подмосковье на дачи, происходит серьезный трудовой и учебный обмен.
«Нам очень важно каждый шаг сверять друг с другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона. Я бы хотел сказать слова глубокой признательностью Андрею Юрьевичу. У нас сложились теплые, дружеские отношения, которые позволяют решать многие накопившиеся проблемы. Поздравляю жителей Москвы и Московской области с нашим общим праздником — днем рождения Московской области», — заключил Собянин.
Московская область была образована в 1929 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Максим Дунаевский , Нонна Гришаева , Дмитрий Харатьян , Игорь Бутман , Правительство московской области , Московская область
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