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В Москве нашли «невезучего динозавра» 

Мослента 2 часа назад
В Москве нашли «невезучего динозавра»
Фото: @WildWildMoscow
Вандалы испортили установленную на детской площадке в Преображенском районе Москвы статую тираннозавра. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
«Динозавру в Преображенском районе не везет — едва успели покрасить, как отломали лапы», — говорится в комментарии к публикации.
На первой фотографии показана фигура динозавра в белом цвете, а на второй — раскрашенная статуя с отломленными лапами.
В декабре 2017-го сообщалось, что на станции московского метро «Площадь Революции» похищены части бронзовых скульптур, выполненных по проекту Матвея Манизера. Речь идет о циркулях на статуях инженеров. Восстановить скульптуры можно будет только во время реставрационных работ, которые намечены на 2023-2024 годы.
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