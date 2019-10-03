В Москве нашли «невезучего динозавра»

Вандалы испортили установленную на детской площадке в Преображенском районе Москвы статую тираннозавра. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Динозавру в Преображенском районе не везет — едва успели покрасить, как отломали лапы», — говорится в комментарии к публикации.

На первой фотографии показана фигура динозавра в белом цвете, а на второй — раскрашенная статуя с отломленными лапами.

В декабре 2017-го сообщалось, что на станции московского метро «Площадь Революции» похищены части бронзовых скульптур, выполненных по проекту Матвея Манизера. Речь идет о циркулях на статуях инженеров. Восстановить скульптуры можно будет только во время реставрационных работ, которые намечены на 2023-2024 годы.