В Москве внедряется система умного освещения

В столице внедряется система умного освещения, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Как он заявил в рамках Российской энергетической недели, система позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему.

Кроме того, в городе развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения, добавил Бирюков. Сейчас она распространяется на 42% многоквартирных домов и порядка 23% соцобъектов.

"Мы сейчас заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована и приборы учета будут обновлены, и для этого привлечены предприятия бизнеса различных направлений", — цитирует заммэра Агентство "Москва".

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