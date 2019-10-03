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В Москве внедряется система умного освещения 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
В Москве внедряется система умного освещения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице внедряется система умного освещения, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Как он заявил в рамках Российской энергетической недели, система позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему.
Кроме того, в городе развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения, добавил Бирюков. Сейчас она распространяется на 42% многоквартирных домов и порядка 23% соцобъектов.
"Мы сейчас заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована и приборы учета будут обновлены, и для этого привлечены предприятия бизнеса различных направлений", — цитирует заммэра Агентство "Москва".
На плохую работу светофоров через QR-коды горожане могут пожаловаться через QR-коды. Таблички с ними до конца года сделают на 14 тысячах светофоров. Специального приложения не понадобится — достаточно просканировать код устройством.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , АГН "Москва"
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