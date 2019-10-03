Электродепо «Сокол» ожидает реконструкция

Электродепо "Сокол" на Ленинградском шоссе ждет реконструкция. Изменения в правила землепользования и застройки по отношению к участку в 17 гектаров обсудила Градостроительно-земельная комиссия.

В ближайшие годы там планируется реконструировать устаревшую инфраструктуру и создать современное депо, в котором ночью можно будет разместить 30 составов метро. Здесь обслуживают поезда Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

Реконструкция электродепо пройдет за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Витязь" на юго-западе планируется открыть после реконструкции в 2020 году. Здание вошло в программу реконструкции девелоперской компании ADG group.