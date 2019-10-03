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Электродепо «Сокол» ожидает реконструкция 

Москва24 1 час назад
Электродепо «Сокол» ожидает реконструкция
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электродепо "Сокол" на Ленинградском шоссе ждет реконструкция. Изменения в правила землепользования и застройки по отношению к участку в 17 гектаров обсудила Градостроительно-земельная комиссия.
В ближайшие годы там планируется реконструировать устаревшую инфраструктуру и создать современное депо, в котором ночью можно будет разместить 30 составов метро. Здесь обслуживают поезда Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.
Реконструкция электродепо пройдет за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.
Ранее сообщалось, что кинотеатр "Витязь" на юго-западе планируется открыть после реконструкции в 2020 году. Здание вошло в программу реконструкции девелоперской компании ADG group.
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