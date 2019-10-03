Очень высокого человека заметили в Москве

Возвышающийся над остальными людьми мужчина, идущий по московским улицам, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Московские новости»

«Очень высокий человек около метро «Семеновская»», — подписало видеозапись издание.

На видео мужчина, одетый в темное пальто и брюки, идет, возвышаясь над прохожими. Автор записи за кадром восхищенно отметил рост незнакомца.