Очень высокого человека заметили в Москве 

Возвышающийся над остальными людьми мужчина, идущий по московским улицам, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Московские новости».
«Очень высокий человек около метро «Семеновская»», — подписало видеозапись издание.
На видео мужчина, одетый в темное пальто и брюки, идет, возвышаясь над прохожими. Автор записи за кадром восхищенно отметил рост незнакомца.
По данным издания «Мослента», ранее в подмосковной Балашихе на свет появился ребенок весом 5,4 килограмма и ростом 58 сантиметров. По словам матери, которые привело издание, она сначала не поверила, когда услышала рост и вес сына.