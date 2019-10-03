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Очень высокого человека заметили в Москве 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Возвышающийся над остальными людьми мужчина, идущий по московским улицам, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Московские новости».
«Очень высокий человек около метро «Семеновская»», — подписало видеозапись издание.
На видео мужчина, одетый в темное пальто и брюки, идет, возвышаясь над прохожими. Автор записи за кадром восхищенно отметил рост незнакомца.
По данным издания «Мослента», ранее в подмосковной Балашихе на свет появился ребенок весом 5,4 килограмма и ростом 58 сантиметров. По словам матери, которые привело издание, она сначала не поверила, когда услышала рост и вес сына.
Новости Москвы , Видео , Мослента
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