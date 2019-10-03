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Москвичи оценят сервисы МЭШ в ходе голосования 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Москвичи оценят сервисы МЭШ в ходе голосования
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники проекта "Активный гражданин" оценят сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ). В новом голосовании будет два вопроса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сначала москвичей попросят ценить полезность и функциональность МЭШ, а также высказать свои предложения по развитию ее сервисов. Вслед за этим пользователям предстоит уточнить, в качестве кого они участвуют в голосовании: педагога, школьника, родителя ученика или кого-то еще.
Городской медийный образовательный проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники — электронными. МЭШ включает уже более 35 тысяч электронных сценариев уроков, а также электронные дневники, пособия, тестовые задания и журнал оценок. Библиотеку МЭШ формируют сами учителя, загружая в нее учебные материалы.
В конце марта "Московскую электронную школу" пополнили новые материалы из архивного фонда столицы — 190 документов о московских бульварах и парках, а также о водоснабжении города в начале XX века. В начале мая в библиотеке МЭШ появилась подборка материалов столичного Главархива о героях Великой Отечественной войны, а 1 августа, к юбилею ВДНХ, — более 250 исторических фотографий выставки.
С 2019 года материалы МЭШ доступны не только в России. Чтобы ознакомиться с библиотекой "Московской электронной школы", достаточно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play.
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Новости Москвы , Образование , Общество , Правительство Москвы , Google
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