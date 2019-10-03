Более 460 деревьев высадят в центре до конца октября

Более 460 деревьев высадят в центре столицы до конца октября

Более 460 деревьев и свыше 32 тысяч кустарников появятся этой осенью в центре столицы. В городе высадят клены, березы, вишни, яблони, рябины, сосны, черемухи, ели, липы, лиственницы, дубы, тополя, ясени, ивы и туи. Также во дворах и на улицах города появятся кизильник, спирея, барбарис, чубушник, сирень, лапчатка, можжевельник, бересклет, смородина, дерен, жимолость, боярышник и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Больше всего деревьев высадят во дворах районов Хамовники и Тверской.

Работа по озеленению центра столицы ведется в рамках программы "Миллион деревьев". До конца октября по всему городу планируют высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. Он отметил, что все городские проекты благоустройства предусматривают озеленение территорий. В частности, в Москве реализуется масштабная акция "Миллион деревьев", напомнил заммэра. По его словам, "в рамках благоустройства возвращаются утраченные зеленые насаждения на территории исторического центра". Программа "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года.

Ранее сообщалось, что этой осенью более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.