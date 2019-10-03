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Собянин поздравил московских педагогов в преддверии Дня учителя 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Московских педагогов поздравили в преддверии Дня учителя
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в преддверии Дня учителя поздравил столичных педагогов с профессиональным праздником, а также вручил знаки заслуженных учителей столицы.
"Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем учителя. В жизни каждого из нас был свой учитель, и я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности… Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, путевку в будущее, большинство из вас самоотверженно делает все, чтобы дети, которые у вас занимаются, стали настоящими людьми, у них были все возможности, чтобы стать успешными", — сказал Собянин.
Мэр считает, что московские учителя "блестяще справляются" с тем, чтобы обеспечить школьникам достойное будущее, и доказывают успешность своей работы на многочисленных российских и международных олимпиадах школьников. Они обеспечивают равные возможности для детей, обучающихся в разных школах, в разных районах столицы. Градоначальник пожелал учителям счастья, здоровья и успехов.
Почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы" удостоены 40 педагогов. Среди них учитель русского языка и литературы школы N 2104 Валентина Абрашова, учитель французского языка школы N 1251 Янина Афанасьева, учитель истории и обществознания школы N 962 Ирина Безина, учитель математики школы N 283 Екатерина Кушнарева.
Как отмечается в материалах мэра и правительства столицы, почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" был учрежден в 2014 г. Награда вручается за высокие личные заслуги в педагогической деятельности, достижение обучающимися высоких результатов и многолетний результативный труд. Награжденные почетным знаком получают денежную премию в размере 300 тыс. рублей. Заслуженным учителем города Москвы за эти годы стал 221 педагог. Всего в системе столичного образования работают более 54 тыс. учителей.
5 октября в России празднуется День учителя.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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