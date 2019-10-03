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Московский транспорт начали проверять в преддверии наступления холодов 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Московский транспорт проверят в преддверии холодов
Фото: РИА Новости
Транспорт российской столицы начали готовить к работе в холодное время года, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
"Во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах уже проверили системы климат-контроля. А в столичной подземке до конца октября установят вторые двери в вестибюлях, очистят грязеприемники и включат обогрев ступеней в подуличных переходах", — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.
Добавляется, что до середины октября специалисты метрополитена проверят работу более 800 устройств системы отопления. Техосмотр прошли более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, а также спецтехника "Мосгортранса" — свыше 200 снегоуборочных машин и трамваев-снегоочистителей. К началу осени в Москве также проверили и отремонтировали светофоры, почистили дорожные знаки, поменяли поврежденные на новые.
Согласно сообщению, автобусы коммерческих перевозчиков уже перешли на зимнее расписание и с 1 октября совершают 632 дополнительных рейса каждый будний день и 216 — каждый выходной.
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