Московский транспорт проверят в преддверии холодов

Московский транспорт начали проверять в преддверии наступления холодов

Транспорт российской столицы начали готовить к работе в холодное время года, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.

"Во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах уже проверили системы климат-контроля. А в столичной подземке до конца октября установят вторые двери в вестибюлях, очистят грязеприемники и включат обогрев ступеней в подуличных переходах", — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.

Добавляется, что до середины октября специалисты метрополитена проверят работу более 800 устройств системы отопления. Техосмотр прошли более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, а также спецтехника "Мосгортранса" — свыше 200 снегоуборочных машин и трамваев-снегоочистителей. К началу осени в Москве также проверили и отремонтировали светофоры, почистили дорожные знаки, поменяли поврежденные на новые.

Согласно сообщению, автобусы коммерческих перевозчиков уже перешли на зимнее расписание и с 1 октября совершают 632 дополнительных рейса каждый будний день и 216 — каждый выходной.