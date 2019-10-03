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Церетели вернул Москве часть долга 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Тяжба с Москвой: Церетели заплатил часть долга
Фото: РИА Новости
Зураб Церетели оплатил часть задолженности в размере 13 миллионов рублей перед столичным департаментом городского имущества, сообщает РИА Новости. По данным агентства, общий долг знаменитого скульптора исчисляется 55 миллионами рублей.
Документы, подтверждающие проведение платежа, в Арбитражный суд Москвы предоставил представитель Церетели. При этом судья Кристина Хабарова отметила, что «платёжки» охватывают временной период, который не был заявлен в иске.
«Были средства — оплатили», — растерянно пояснил представитель скульптора.
Чтобы сверить сроки и платежи представитель истца попросил суд отложить заседание. Следующее назначено на 14 ноября.
Ранее департамент городского имущества заявил о требовании взыскать с Церетели 55 миллионов рублей, неуплаченных за аренду земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. В иске отмечается, что скульптор игнорировал арендные выплаты со второго квартала 2014 года по конец сентября 2017-го, а также оплату пени в размере более 33,5 млн рублей.
В январе 2019 года Зураб Церетели по случаю своего 85-летнего юбилея был награждён серебряным знаком «За вклад в российскую культуру», который скульптор получил из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.
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Новости Москвы , Общество , Зураб Церетели , Владимир Мединский , РИА Новости
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