Тяжба с Москвой: Церетели заплатил часть долга

Церетели вернул Москве часть долга

Зураб Церетели оплатил часть задолженности в размере 13 миллионов рублей перед столичным департаментом городского имущества, сообщает РИА Новости. По данным агентства, общий долг знаменитого скульптора исчисляется 55 миллионами рублей.

Документы, подтверждающие проведение платежа, в Арбитражный суд Москвы предоставил представитель Церетели. При этом судья Кристина Хабарова отметила, что «платёжки» охватывают временной период, который не был заявлен в иске.

«Были средства — оплатили», — растерянно пояснил представитель скульптора.

Чтобы сверить сроки и платежи представитель истца попросил суд отложить заседание. Следующее назначено на 14 ноября.

Ранее департамент городского имущества заявил о требовании взыскать с Церетели 55 миллионов рублей, неуплаченных за аренду земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. В иске отмечается, что скульптор игнорировал арендные выплаты со второго квартала 2014 года по конец сентября 2017-го, а также оплату пени в размере более 33,5 млн рублей.