На ВДНХ архитекторы представили Москву будущего

Будущее Москвы глазами российских и иностранных архитекторов, дизайнеров и инженеров: на ВДНХ открылась выставка проектов, призванных сделать столицу комфортнее и красивее. Лучшие идеи воплотят в жизнь.

75-й павильон ВДНХ сейчас выглядит как целый мегаполис: парки с фонтанами, автобусные остановки, детские и спортивные площадки — в общем, все то, что есть в каждом современном городе. Это и есть экспонаты выставки "Город: детали". Привычные, казалось бы, вещи, но здесь они по-настоящему уникальные. Каждый городской объект, который представлен на выставке, является авторским проектом — всего здесь больше 250 необычных архитектурных и ландшафтных решений.

Проекты разрабатывали дизайнеры из 11 стран, в том числе из России, Франции, Германии, Финляндии. Так они видят Москву в будущем. Например, вот это лавочка-шезлонг со встроенными аккумуляторами для смартфонов заряжается от солнечных батарей. А это не просто площадка для воркаута, а настоящий спортивный зал с 30 различными тренажерами, где одновременно могут заниматься около 20 человек. На детской площадке — безопасные батуты и интерактивные развивающие коврики.

"Помимо того, что все представленные на выставке элементы, обладают комфортным и инновационным дизайном, они отвечают всем трендам: мультимедийность, совмещение функционала. Например, опора освещения со встроенными камерами, остановки многофункциональные", — рассказывает Юлия Давыдова, представитель оргкомитета выставки "Город: детали".

"Вы такие яркие остановки не встретите нигде. Остановка выполнена без использования стекла, в ней нет элементов, которые можно разрушить или сломать", — показывает разработчик Дмитрий Львов

В творчестве дизайнеров никак не ограничивали. Главное условие конкурса — то, что они предлагают, должно быть не только красивым, но и удобным для горожан. Поэтому и выбирать лучших будут сами жители столицы, которые придут на выставку. Вход сюда свободный.

Самые лучшие проекты, которые выберут по итогам голосования, будут реализованы. Возможно, уже в следующем году некоторые экспонаты выставки появятся на улицах и во дворах Москвы.