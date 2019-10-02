В Москве треснула стена театра «Сатирикон»

На фасаде московского театра «Сатирикон» обнаружили огромную трещину. Об этом пишет «Москвич Mag».

По данным издания, местные жители обратили внимание на разрушающуюся стену и выложили фото в социальные сети. Судя по комментариям к записи, активисты пытались связаться с инженерными службами города, чтобы сообщить об аварии, но безрезультатно.

Трещина от крыши до земли пошла по стороне, выходящей на 2-ю улицу Марьиной Рощи. «Сатирикон» получил это здание в 1983 году, ранее здесь был кинотеатр «Таджикистан». Согласно советской типовой планировке, на треснувшей стене располагался экран для просмотра фильмов, поскольку она самая высокая.

Как предполагает издание, разрушение фасада могло произойти из-за строительства прямо под театром станции метро «Шереметьевская» Большой кольцевой линии. На данный момент здание «Сатирикона» находится на реконструкции, которая должна была завершиться в 2019 году.