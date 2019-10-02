В Москве ограничат движение на нескольких улицах

Движение по некоторым дорогам столицы в октябре будет ограничено из-за работ на инженерных сетях и дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения столицы.

«Движение транспорта ограничили на нескольких улицах в четырех округах. Ограничения движения введены на нескольких столичных улицах в октябре из-за проведения работ на инженерных сетях и дорожного строительства», — сообщили в мэрии Москвы.

В Западном административном округе Москвы ограничат движение на набережной Тараса Шевченко: до 20 октября там закроют одну полосу движения. В центре столицы — в Олсуфьевском переулке нельзя будет проехать по одной полосе. Ограничения связаны с аварийными работами.

Также будет ограничено движение в районе Шелепихинской набережной: из-за работ на инженерных сетях с 8 октября по 25 декабря там будет действовать одна полоса с приоритетным правом проезда на участке от дома 4, строения 1 до дома 14.

«Такие же ограничения введут в Шмитовском проезде — на участке от дома 4, строения 1 на Шелепихинской набережной до дома 11 в Мукомольном проезде», — рассказали в мэрии.

Также из-за ремонта инженерных сетей для водителей оставят одну полосу движения с организацией приоритетного права проезда на Дегунинской улице возле дома 1, корпуса 4. Эти ограничения снимут после 23 октября.

На севере столицы, в Савеловском проезде до 25 ноября 2019 года и с 2 по 25 апреля 2020 года на участке от дома 2б до дома 13/1 временно уберут парковки и разрешат движение по одной полосе.

Кроме того, из-за строительства Северо-Восточной хорды будут введены ограничения на проезде Серебрякова — от Сельскохозяйственной улицы до 1-го Ботанического проезда. Вплоть до 25 апреля 2020 года здесь будет действовать только одна полоса движения в каждом направлении.