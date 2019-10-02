Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов

Общая загруженность столичных дорог вечером в среду оценивается в семь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, на севере, юго-востоке, западе и северо-западе МКАД. На некоторых участках данных трасс скорость движения потока упала до 5-7 километров в час.

В столице традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах: Тверской, Петровке, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов.