Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов 

РИАМО 4 часа назад
Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов
Фото: РИАМО
Общая загруженность столичных дорог вечером в среду оценивается в семь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, на севере, юго-востоке, западе и северо-западе МКАД. На некоторых участках данных трасс скорость движения потока упала до 5-7 километров в час.
В столице традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах: Тверской, Петровке, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.
По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
РИАМО: последние новости
Прощание с бывшим главным архитектором Москвы пройдет в столице в понедельник Прощание с бывшим главным архитектором Москвы пройдет в столице в понедельник Помещение в историческом доходном доме в Москве выставили на торги Помещение в историческом доходном доме в Москве выставили на торги Первые два диаметра МЦД позволят значительно разгрузить столичные вокзалы Первые два диаметра МЦД позволят значительно разгрузить столичные вокзалы
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа