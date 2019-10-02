Собянин открыл новые окружные суды в Москве

Собянин и Лебедев открыли новые кассационный и апелляционный суды в Москве

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые окружные суды — Второй кассационный суд и Первый апелляционный суд общей юрисдикции, которые размещены в столице. Для них за короткий период — пять месяцев — было оборудовано новое здание со стеклянным фасадом на Верейской улице на западе столицы.

Вячеслав Лебедев поздравил судей с началом работы новых судов и отдельно поблагодарил мэра Москвы и столичные организации за "такое прекрасное здание, в котором можно осуществлять правосудие по самым высоким стандартам". Сергей Собянин сообщил, что первоначально по расчетам на строительство нового здания предполагалось три года, но по настоянию Вячеслава Лебедева решили отказаться от этой идеи, поскольку потребовалось бы предоставить судам временные помещения по разным адресам Москвы и здание суда оборудовали за 5,5 месяца.

Первый день работы

Уже за первый день работы нового суда — 1 октября — в суд поступили первые 19 жалоб, в том числе одна — в электронном виде, рассказал журналистам председатель Второго кассационного суда Анатолий Бондар

"Первая жалоба поступила в 09:05 мск из Москвы по уголовному делу (об изменении меры пресечения), — рассказал он. — Всего поступили первые 19 жалоб — 10 по уголовным делам, 8 — по гражданским и 1 — по административному делу — на решение Гагаринского суда Москвы об обжаловании неправомерных действий должностных лиц".

Новое здание

Новое здание суда на Верейской улице 29 стр. 34 оборудовано для работы сразу двух новых судов — кассационного и апелляционного.

Новый суд стал кассационной инстанцией для обжалования решений мировых и районных судов 9 регионов — Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверская и Ярославской областей и Москвы.

"Мы проанализировали возможную нагрузку — потенциально с учетом субъектов РФ, входящих в округ второго кассационного суда, она может составить 70 тысяч дел (гражданских, административных и уголовных) в год", — сообщил Анатолий Бондар.

Первый апелляционный суд станет второй инстанцией для решений, вынесенных областными судами 21 региона: Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского и Московского областных судов и Мосгорсуда

Оборудование судов

Штат новых судов — 37 судей в апелляционном и 93 судьи — в кассационном судах. Так, в кассационном суде, по словам Бондара, укомплектованы уже 80% должностей судей и на 60% — аппарата суда. Новое здание суда включает 32 зала для заседаний кассационного суда и 15 — для апелляционного.

"Новые суды оборудованы системами автоматизированного распределения дел. Все залы оборудованы системами аудиопротоколирования. Хотя закон обязывает вести такое протоколирование только в судах первой инстанции и апелляционных, мы тоже готовы к такому ведению протокола судебных заседаний с учетом на перспективу", — заметил Бондар.

Также все залы оборудованы системами для проведения заседаний по видео-конференц-связи. Как заверил Анатолий Бондар, в случае необходимости не возникнет технических проблем и для организации трансляции судебных заседаний. В здании суда предусмотрены пресс-центр и даже комната матери и ребенка.