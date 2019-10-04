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Собянин пригласил москвичей на выставку «Город: детали» на ВДНХ 

Москва24 + ещё 7 3 часа назад
Москвичей позвали на выставку «Город: детали» на ВДНХ
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин пригласил горожан на выставку "Город: детали", которая проходит на ВДНХ.
"Там будут развлечения для детей, концерты, фудкорты — в общем, прогулка по небольшому городу будущего", — написал мэр в микроблоге в Twitter.
Он рассказал, что дизайнеры и архитекторы со всего мира покажут, как могут выглядеть наши улицы, скверы, арт-объекты, детские, спортивные площадки, скамейки и уличные фонари. С проектами можно будет ознакомиться и проголосовать за лучшие.
Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали" будет идти до 5 октября. Площадь интерактивной экспозиции — более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят свыше 250 дизайнерских решений.
Программу дополнят концерты, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте выставки.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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