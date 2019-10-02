Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский зоопарк перевели на осенний режим работы 

Управа Пресненского района города Москвы 6 часов назад
Московский зоопарк перевели на осенний режим работы
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк с 1 октября переходит на осенний режим работы.
На сайте питомника сообщили, что теперь горожане смогут посетить его с 9:00 до 18:00. Такие изменения связаны с тем, что многие животные готовятся к холодам и уходят в спячку.
Так, например, первыми уснут сурки. Известно, что на данный момент из трех особей активен только самец, а две самки Сара и Нагайна уже практически не выходят из своей теплой норы. Следующие на очереди тушканчики, сони и ежи. Отметим, что все животные засыпают в вольерах, куда сотрудники принесут верблюжью и волчью шерсть.
Добавим, что не только эти, но и другие звери постепенно готовятся к зиме.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Московский зоопарк перевели на осенний режим работы Московский зоопарк перевели на осенний режим работы Проездные в честь 100-летия скорой помощи выпустили в метро Москвы Проездные в честь 100-летия скорой помощи выпустили в метро Москвы Более 14 тысяч табличек с QR-кодами появится на светофорах города Более 14 тысяч табличек с QR-кодами появится на светофорах города
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США4
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином2
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
Меркель оценила возможность снятия санкций с России21
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США4
Саакашвили заявил о «похищении по приказу Порошенко»
Саакашвили заявил о «похищении по приказу Порошенко»5
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
06:16
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
Политика
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
01:19
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Шоу-бизнес
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
03:12
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
В мире Европа
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
01:00
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
В мире
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
02:01
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
Погода Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение