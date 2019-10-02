Московский зоопарк перевели на осенний режим работы

Московский зоопарк с 1 октября переходит на осенний режим работы.

На сайте питомника сообщили, что теперь горожане смогут посетить его с 9:00 до 18:00. Такие изменения связаны с тем, что многие животные готовятся к холодам и уходят в спячку.

Так, например, первыми уснут сурки. Известно, что на данный момент из трех особей активен только самец, а две самки Сара и Нагайна уже практически не выходят из своей теплой норы. Следующие на очереди тушканчики, сони и ежи. Отметим, что все животные засыпают в вольерах, куда сотрудники принесут верблюжью и волчью шерсть.

Добавим, что не только эти, но и другие звери постепенно готовятся к зиме.