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30 велопарковок появятся у станций МЦД-2 

Префектура Юго-Восточного административного округа + ещё 1 6 часов назад
30 велопарковок появятся у станций МЦД-2
Фото: РИА Новости
На территориях, прилегающих к станциям второго Московского центрального диаметра (МЦД-2 «Нахабино — Подольск»), появится 30 площадок под парковки велосипедов.
— В перспективе велопарковки создадут у большинства станций МЦД, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. — Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых ведется проектирование.
Еще 17 велопарковок появится у станций МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Два первых диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — планируется запустить уже в конце 2019 — начале 2020 года.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Нахабино , Подольск
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