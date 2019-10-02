30 велопарковок появятся у станций МЦД-2

На территориях, прилегающих к станциям второго Московского центрального диаметра (МЦД-2 « Нахабино Подольск »), появится 30 площадок под парковки велосипедов.

— В перспективе велопарковки создадут у большинства станций МЦД, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов . — Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых ведется проектирование.

Еще 17 велопарковок появится у станций МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Два первых диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — планируется запустить уже в конце 2019 — начале 2020 года.