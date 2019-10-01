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Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы
Фото: ТАСС
Одно из любимых мест среди гостей и жителей Москвы парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы, сообщили в пресс-службе парка.
— С 1 октября парк переходит на зимний режим работы — павильоны теперь закрываются в 20:00, — уточнили сотрудники общественного пространства.
Помимо этого теперь изменилось расписание сеансов медиакомплекса «Полет» и медиахолла «Машина времени». Круглосуточный график работы останется у туалета со стороны улицы Мокворецкая, а туалет, который расположен рядом с «Парящим мостом» в холодное время года будет открыт с 9:00 до 21:00.
Также на территории парка по-прежнему будет круглосуточно работать подземная автомобильная парковка, пишет агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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