В столичных автобусах оплатить проезд можно картами

В московский автобусах начали появляться валидаторы для оплаты проезда картами

Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами с функцией бесконтактной оплаты картой. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Проезд в наземном городском транспорте возможно не только картой «Тройка», но и банковской картой, смартфоном и смарт-часами. По 68 городским маршрутам курсируют более 500 автобусов, в которых установлено свыше 1,1 тыс. валидаторов с эквайрингом от Сбербанка

Оплата проезда в автобусах возможна бесконтактной банковской картой любого банка, либо устройством с Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. Впервые реализована функция оплаты непосредственно в транспорте при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay.

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