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В московский автобусах начали появляться валидаторы для оплаты проезда картами 

Банки.ру 1 час назад
В столичных автобусах оплатить проезд можно картами
Фото: РИА Новости
Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами с функцией бесконтактной оплаты картой. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
Проезд в наземном городском транспорте возможно не только картой «Тройка», но и банковской картой, смартфоном и смарт-часами. По 68 городским маршрутам курсируют более 500 автобусов, в которых установлено свыше 1,1 тыс. валидаторов с эквайрингом от Сбербанка.
Оплата проезда в автобусах возможна бесконтактной банковской картой любого банка, либо устройством с Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. Впервые реализована функция оплаты непосредственно в транспорте при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay.
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Новости Москвы , Сбербанк России , Apple
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