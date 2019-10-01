В квартирах москвичей остынут батареи отопления

Из-за потепления в Москве поставщик отопления снизил температуру подачи воды в батареи. Об этом сообщает пресс-служба "МОЭК".

Теплоснабжение в домах переводится на минимальные параметры по давлению и температуре. По данным энергетиков, для того, чтобы отключить отопление или включить его, необходимо как минимум трое суток. Поэтому если на улице теплеет, то энергетическая компания в магистральные сети поставляет теплоноситель температурой 75-77 градусов (при обычных зимой 100-110 градусах).

При этом температура воды в батареях квартир и офисов не превышает 45 градусов, а давление понижается до 7-9 атмосфер при характерных для зимы 11-14 атмосфер.

Все изменения в подаче тепла в радиаторы столичных домов происходят автоматически.

Напомним, что отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября.