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В квартирах москвичей остынут батареи отопления 

Российская Газета + ещё 5 5 часов назад
В квартирах москвичей остынут батареи отопления
Фото: РИА Новости
Из-за потепления в Москве поставщик отопления снизил температуру подачи воды в батареи. Об этом сообщает пресс-служба "МОЭК".
Теплоснабжение в домах переводится на минимальные параметры по давлению и температуре. По данным энергетиков, для того, чтобы отключить отопление или включить его, необходимо как минимум трое суток. Поэтому если на улице теплеет, то энергетическая компания в магистральные сети поставляет теплоноситель температурой 75-77 градусов (при обычных зимой 100-110 градусах).
При этом температура воды в батареях квартир и офисов не превышает 45 градусов, а давление понижается до 7-9 атмосфер при характерных для зимы 11-14 атмосфер.
Все изменения в подаче тепла в радиаторы столичных домов происходят автоматически.
Напомним, что отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября.
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