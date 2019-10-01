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«Техноград» на ВДНХ в октябре запускает курсы для самозанятых 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
«Техноград» на ВДНХ запускает курсы для самозанятых
Фото: РИА Новости
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в октябре запускает новую программу обучения для самозанятых., сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Стать слушателем может любой столичный житель, который оформил налоговый статус самозанятого. Методисты "Технограда" отобрали 10 наиболее популярных видов профессиональной деятельности у самозанятых предпринимателей: повар, кондитер, программист, разработчик виртуальной и дополненной реальности, парикмахер, сварщик, специалист по химическому анализу, специалист по кибербезопасности, разработчик цифровых продуктов для бизнеса и специалист по блокчейн технологиям в бизнесе.
В программу курсов включены базовые основы ведения бизнеса в выбранном направлении: планирование, управление финансами, бренд и продвижение, упаковка продукта, управление продажами, тайм-менеджмент. Продолжительность трехмесячной программы составляет 36 академических часов, включая 10 бесплатных часов по выбранному направлению. По итогам обучения слушатели с высшим и среднеспециальным образованием получат диплом о профессиональной переподготовке, остальным будет выдан сертификат "Технограда".
"Техноград" обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки и повышения квалификации самозанятых. Наша программа дает возможность пройти обучение по выбранному направлению "с нуля", а также повысить свою квалификацию уже действующему предпринимателю. Курсы читают не теоретики, а состоявшиеся предприниматели. Полученные знания слушатели смогут закрепить на практических воркшопах", — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного-развития города Москвы Алексей Фурсин.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин
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